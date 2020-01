Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2020 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 17 GENNAIO 2020 ORE 9.35 MANUELA CIAMPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MANUELA CIAMPI

INIZIAMO CON IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA BOCCEA E AURELIA

INCARREGGIATA INTERNA RESTANO CODE TRA USCITA ROMANINA E USCITA APPIA A SEGUIRE SI RALLENTA TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E NOMENTANA

UN INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA PROVOCA RALELNTAMENTIO TRA CIMQUEPODERI E CASALAZZARA IN DIREZIONE ROMA

SULLA A1 UN INCIDENTE TRA VIA TIBERINA E VIA SETTEBAGNI IN DIREZIONE RACCORDO

MENTRE SULLA FLAMINIA UN AUTO IN FIAMME PROVOCA LUNGHE CODE TRA PRIMA PORTA E RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO

SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA FIUMICINO INCOLONNAMNETI DA VIA MORSELLI A VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE EUR

TRAFFICO INTENSO PER CODE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO

ANCHE OGGI IL BLOCCO SARA’ ATTIVO DALLE 7.30 ALLE 20.30 PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI “PRE EURO 1” ED “EURO 1”,

MENTRE PER LE AUTOVETTURE LA FASCIA ORARIA SARA’ DALLE 7.30 ALLE 10.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30 GLI AUTOVEICOLI INTERESSATI SONO FINO AL “DIESEL EURO 6”

PER IL TRASPORTO FERRIOVIARIO: PER LE LINEE FL6 E FL7 ROMA-CASSINO-NAPOLI E ROMA-FORMIA-AVERSA-NAPOLI, DA IERI SONO INIZIATI I LAVORI ALLA CIRCOLAZIONE CHE DURERANNO FINO AL 6 MARZO, PERTANTO VI INVITIAMO A CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT PER EVENTUALI AGGIORNAMENTI E ORARI E CORSE

PER IL MOMENTO E TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral