Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 17 GENNAIO 2020 ORE 10.20 MANUELA CIAMPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MANUELA CIAMPI
UN AUTO IN FIAMME PROVOCA CODE SULLA FLAMINIA TRA VIA TIBERINA E RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO, CON RIPERCUSSIONI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’USITA SALARIA E CASSIA BIS E IN INTERNA TRA FLAMINIA E CASSIA BIS
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SI RALLENTA TRA TORRENOVA E CASELLO AUTOSTRADALE IN DIREZIONE ROMA
SI RALLENTA A TRATTI SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E LAGHETTO NELLE DUE DIREZIONI
SULLA NETTUNENSE STESSA SITUAZIONE SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI DI PAVONA, CECCHINA E FONTANA DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARICA.
ANCHE OGGI IL BLOCCO SARA’ ATTIVO DALLE 7.30 ALLE 20.30 PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI “PRE EURO 1” ED “EURO 1”,
MENTRE PER LE AUTOVETTURE LA FASCIA ORARIA SARA’ DALLE 7.30 ALLE 10.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30 GLI AUTOVEICOLI INTERESSATI SONO FINO AL “DIESEL EURO 6”
PER IL TRASPORTO FERRIOVIARIO: PER LE LINEE FL6 E FL7 ROMA-CASSINO-NAPOLI E ROMA-FORMIA-AVERSA-NAPOLI, DA IERI SONO INIZIATI I LAVORI ALLA CIRCOLAZIONE CHE DURERANNO FINO AL 6 MARZO, PERTANTO VI INVITIAMO A CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT PER EVENTUALI AGGIORNAMENTI ORARI E CORSE
PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
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