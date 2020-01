Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 17 GENNAIO 2020 ORE 11.20 MANUELA CIAMPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MANUELA CIAMPI

TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE NELLE STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI TRANNE QUALCHE ECCEZIONE:

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SI RALLENTA TRA TORRENOVA E CASELLO AUTOSTRADALE IN DIREZIONE ROMA

SI RALLENTA A TRATTI SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E LAGHETTO NELLE DUE DIREZIONI

SULLA NETTUNENSE STESSA SITUAZIONE SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI DI PAVONA, CECCHINA E FONTANA DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE NEI GIORNI SCORSI, RESTANO CHIUSE LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000, CI TROVIAMO NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA, LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE, LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 19+000 E 19+700 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 QUI SIAMO NEL COMUNE DI CASTELFORTE.

ANCHE OGGI IL BLOCCO SARA’ ATTIVO DALLE 7.30 ALLE 20.30 PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI “PRE EURO 1” ED “EURO 1”,

MENTRE PER LE AUTOVETTURE LA FASCIA ORARIA SARA’ DALLE 7.30 ALLE 10.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30 GLI AUTOVEICOLI INTERESSATI SONO FINO AL “DIESEL EURO 6”

PER IL TRASPORTO FERRIOVIARIO: PER LE LINEE FL6 E FL7 ROMA-CASSINO-NAPOLI E ROMA-FORMIA-AVERSA-NAPOLI, DA IERI SONO INIZIATI I LAVORI ALLA CIRCOLAZIONE CHE DURERANNO FINO AL 6 MARZO, PERTANTO VI INVITIAMO A CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT PER EVENTUALI AGGIORNAMENTI ORARI E CORSE

