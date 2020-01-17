Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 17 GENNAIO 2020 ORE 12.20 MANUELA CIAMPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE NELLE STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI TRANNE QUALCHE ECCEZIONE:
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SI RALLENTA TRA TORRENOVA E CASELLO AUTOSTRADALE IN DIREZIONE ROMA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA APPIA E TUSCOLANA
PERCORRENDO LA VIA CASSIA A NORD DI ROMA TRAFFICO RALLENTATO PER CODE A TRATTI DA ISOLA FARNESE AL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI
A TOR LUPARA SULLA NOMENTA TRAFFICO LENTO DA VIA NOMENTANA BIS A VIA SANT’ANTONIO NELLE DUE DIREZIONI
PASSIAMO SULLA TIBURTINA CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI VILLA ADRIANA E TIVOLI IN ENTRAMBI I SENSI
RICORDIAMO CHE PER LA METRO LINEA “A” RESTANO CHIUSE LE STAZIONI DI CORNELIA DOVE è ATTIVA LA NAVETTA BUS MA13 E LA STAZIONE BARBERINI DOVE E’ ATTIVA LA NAVETTA MA10.
DA MANUELA CIAMPI E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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