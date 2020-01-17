Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 17 GENNAIO 2020 ORE 15.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SULLA VI APONTINA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE DAL RACCORDO A SPINACETO IN DIREZIONE LATINA
CON RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA GLI SVINCOLI PONTINA E ARDEATINA
SULLA ROMA-FIUMICINO PER UN INCIDENTE CODE ALL’ALTEZZA DELLA COLOMBO, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE
ALTRO INCIDENTE SULLA VIA APPIA
CODE TRA MONTE SAN BIAGIO E VALLE MARINA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE, RICORDIAMO CHE, NELLA CAPITALE
QUARTO GIORNO CONSECUTIVO DI STOP, OGGI NELLA FASCIA VERDE, PER I DIESEL DA EURO 3 A EURO 6
IN DUE FASCE ORARIE: DALLE 7.30 ALLE 10.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30
SEMPRE NELLA FASCIA VERDE SARÀ IN VIGORE ANCHE LO STOP DALLE 7,30 ALLE 20,30 PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI “EURO 0” ED “EURO 1” E PER LE AUTO A BENZINA EURO 2
SEMPRE A ROMA, DOMENICA 19 PRIMA DOMENICA ECOLOGICA DEL 2020
E’ TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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