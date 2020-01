Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 17 GENNAIO 2020 ORE 15.20 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

SULLA VI APONTINA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE DAL RACCORDO A SPINACETO IN DIREZIONE LATINA

CON RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA GLI SVINCOLI PONTINA E ARDEATINA

SULLA ROMA-FIUMICINO PER UN INCIDENTE CODE ALL’ALTEZZA DELLA COLOMBO, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE

ALTRO INCIDENTE SULLA VIA APPIA

CODE TRA MONTE SAN BIAGIO E VALLE MARINA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

INFINE, RICORDIAMO CHE, NELLA CAPITALE

QUARTO GIORNO CONSECUTIVO DI STOP, OGGI NELLA FASCIA VERDE, PER I DIESEL DA EURO 3 A EURO 6

IN DUE FASCE ORARIE: DALLE 7.30 ALLE 10.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30

SEMPRE NELLA FASCIA VERDE SARÀ IN VIGORE ANCHE LO STOP DALLE 7,30 ALLE 20,30 PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI “EURO 0” ED “EURO 1” E PER LE AUTO A BENZINA EURO 2

SEMPRE A ROMA, DOMENICA 19 PRIMA DOMENICA ECOLOGICA DEL 2020

E’ TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral