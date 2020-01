Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2020 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 17 GENNAIO 2020 ORE 16.20 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

DISAGI SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CODE IN AUMENTO, ORA LOCALIZZATE TRA COLOMBO E TOR DE’ CENCI, IN DIREZIONE LATINA

MENTRE SULLA ROMA-FIUMICINO E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE, LA CIROCLAZIONE STA TORNANDO ALLA NORMALITA’

L’INCIDENTE RIMOSSO, ANCHE SULLA VIA APPIA CODE IN DIMINUIZIONE TRA MONTE SAN BIAGIO E VALLE MARINA, NELLE DUE DIREZIONI

CI SPOSTIAMO SULLA VIA TIBERINA DOVE UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE TRA MONTE PERAZZO E PRIMA PORTA, NELLE DUE

TRAFFICO IN AUMENTO COME DI CONSUETO NEL FINE SETTIMANA

SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA, CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E IL BIBIO PER LA ROMA-NAPOLI

CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E A24

E PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE IN USCITA DA VIALE TOLGLIATTI A TOR CERVARA

E, NEL SENSO OPPOSTO RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

NELLA CAPITALE

QUARTO GIORNO CONSECUTIVO DI STOP, NELLA FASCIA VERDE,

PER I DIESEL FINO A EURO 6, INIZIA ALLE 16.30 LA SECONDA FASCIA, E ANDRA’ AVANTI FINO ALLE 20.30

SEMPRE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE

STOP PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI “EURO 0” ED “EURO 1” E PER LE AUTO A BENZINA EURO 2, FINO ALLE 20.30

SEMPRE A ROMA, DOMENICA 19 PRIMA DOMENICA ECOLOGICA DEL 2020

E’ TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Servizio fornito da Astral