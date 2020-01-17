Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2020 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 17 GENNAIO 2020 ORE 17.05 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CODE TRA COLOMBO E TOR DE’ CENCI, IN DIREZIONE LATINA
CI SPOSTIAMO SULLA VIA TIBERINA ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE TRA MONTE PERAZZO E PRIMA PORTA, NELLE DUE DIREZIONI
INCIDENTE SULLA ROMA-TERAMO, CODE TRA CARSOLI E VICOVARO, VERSO ROMA
SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA, PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E IL BIVIO PER LA ROMA-NAPOLI
NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE IN AUMENTO DALLA TANGENZIALE EST AL RACCORDO, IN USCITA
TORNANO LE DOMENICHE ECOLOGICHE NELLA CAPITALE
DOMENICA 19 E’ LA PRIMA DEL 2020
STOP TOTALE DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE
DALLE 07.30 ALLE 12.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30
LE ALTRE DOMENICHE IN CALENDARIO IL 9 E 23 FEBBRAIO E IL 29 MARZO
QUARTO GIORNO CONSECUTIVO DI STOP ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE
PER I DIESEL FINO A EURO 6, INIZIA ALLE 16.30 LA SECONDA FASCIA, E ANDRA’ AVANTI FINO ALLE 20.30
PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI “EURO 0” ED “EURO 1” E PER LE AUTO A BENZINA EURO 2, LO STOP DALLE 07.30 FINO ALLE 20.30
E’ TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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