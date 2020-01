Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2020 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 17 GENNAIO 2020 ORE 17.35 GINA PANDOLFO

GINA PANDOLFO

TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE

CODE A TRATTI IN INTERNA, TRA LE USCITE CASSIA E CASILINA, PIU’ AVANTI CODE MA PER UN INCIDENTE TRA TUSCOLANA E APPIA

IN ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA LE USCITE ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIOEN ROMA SUD

SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RALLENTAMENTI DALLA TANGENZIALE EST AL RACCORDO, IN USCITA

CI SPOSTIAMO SULLA ROMA-FIUMICINO CODE DA PARCO DE’ MEDICI AL RACCORDO, IN DIREZIONE FIUMICINO

SULLA PONTINA ANCORA DISAGI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA,

CODE TRA COLOMBO E TOR DE’ CENCI

ANDIAMO SULLA ROMA-TERAMO RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA

TRAFFICO REGOLARE TRA CARSOLI E VICOVARO, VERSO ROMA

CI SPOSTIAMO SULLA VIA TIBERINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ANCORA CODE TRA MONTE PERAZZO E PRIMA PORTA, NELLE DUE DIREZIONI

SMOG A ROMA

VOLGE AL TERMINE LA QUARTA GIORNATA CONSECUTIVA DI STOP ALLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE

PER I DIESEL FINO A EURO 6

PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI “EURO 0” ED “EURO 1” E PER LE AUTO A BENZINA EURO 2,

TERMINE DELLO STOP ALLE 20.30

