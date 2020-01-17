Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2020 ore 17:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 17 GENNAIO 2020 ORE 17.35 GINA PANDOLFO
UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE
CODE A TRATTI IN INTERNA, TRA LE USCITE CASSIA E CASILINA, PIU’ AVANTI CODE MA PER UN INCIDENTE TRA TUSCOLANA E APPIA
IN ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA LE USCITE ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIOEN ROMA SUD
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RALLENTAMENTI DALLA TANGENZIALE EST AL RACCORDO, IN USCITA
CI SPOSTIAMO SULLA ROMA-FIUMICINO CODE DA PARCO DE’ MEDICI AL RACCORDO, IN DIREZIONE FIUMICINO
SULLA PONTINA ANCORA DISAGI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA,
CODE TRA COLOMBO E TOR DE’ CENCI
ANDIAMO SULLA ROMA-TERAMO RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA
TRAFFICO REGOLARE TRA CARSOLI E VICOVARO, VERSO ROMA
CI SPOSTIAMO SULLA VIA TIBERINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ANCORA CODE TRA MONTE PERAZZO E PRIMA PORTA, NELLE DUE DIREZIONI
SMOG A ROMA
VOLGE AL TERMINE LA QUARTA GIORNATA CONSECUTIVA DI STOP ALLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE
PER I DIESEL FINO A EURO 6
PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI “EURO 0” ED “EURO 1” E PER LE AUTO A BENZINA EURO 2,
TERMINE DELLO STOP ALLE 20.30
E’ TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral