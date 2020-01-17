Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2020 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 17 GENNAIO 2020 ORE 18.05 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA
CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA A SEGUIRE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA, PIU’ AVANTI RISOLTO L’INCIDENTE TRAFFICO REGOLARE TRA TUSCOLANA E APPIA
IN ESTERNA, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMA-FIUMICINO E TUSCOLANA
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE TRA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA E TRA ANSA DEL TEVERE E IL RACCORDO, IN TUTTI I CASI, IN DIREZIONE FIUMICINO
SULLA VIA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE, PERMANGONO CODE TRA VIA COLOMBO E CASTEL DI DECIMA E PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA NORD, VERSO LATINA
INCIDENTE RISOLTO SULLA VIA TIBURINA, LA CIRCOLAZIONE E’ AL MOMENTO REGOLARE
MONTE PERAZZO E PRIMA PORTA, NELLE DUE DIREZIONI
IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA C DELLA METRO IL SERVIZIO E’ RALLENTATO PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALLA STAZIEN MALATESTA
SMOG A ROMA
VOLGE AL TERMINE LA QUARTA GIORNATA CONSECUTIVA DI STOP ALLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE
PER I DIESEL FINO A EURO 6
PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI “EURO 0” ED “EURO 1” E PER LE AUTO A BENZINA EURO 2,
TERMINE DELLO STOP ALLE 20.30
E’ TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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