Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2020 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 17 GENNAIO 2020 ORE 18.05 GINA PANDOLFO

SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA

CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA A SEGUIRE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA, PIU’ AVANTI RISOLTO L’INCIDENTE TRAFFICO REGOLARE TRA TUSCOLANA E APPIA

IN ESTERNA, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMA-FIUMICINO E TUSCOLANA

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE TRA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA E TRA ANSA DEL TEVERE E IL RACCORDO, IN TUTTI I CASI, IN DIREZIONE FIUMICINO

SULLA VIA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE, PERMANGONO CODE TRA VIA COLOMBO E CASTEL DI DECIMA E PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA NORD, VERSO LATINA

INCIDENTE RISOLTO SULLA VIA TIBURINA, LA CIRCOLAZIONE E’ AL MOMENTO REGOLARE

MONTE PERAZZO E PRIMA PORTA, NELLE DUE DIREZIONI

IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA C DELLA METRO IL SERVIZIO E’ RALLENTATO PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALLA STAZIEN MALATESTA

SMOG A ROMA

VOLGE AL TERMINE LA QUARTA GIORNATA CONSECUTIVA DI STOP ALLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE

PER I DIESEL FINO A EURO 6

PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI “EURO 0” ED “EURO 1” E PER LE AUTO A BENZINA EURO 2,

TERMINE DELLO STOP ALLE 20.30

