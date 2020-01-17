Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 17 GENNAIO 2020 ORE 18.35 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
SUL RACCORDO ANULARE
IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, A SEGUIRE TRA BUFALOTTA E A24
IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE TRA PONTE GALERIA E IL RACCORDO, IN DIREZIONE DELLO STESSO
ALTRE CODE NEL SENSO OPPOSTO TRA ANSA DEL TEVERE E IL RACCORDO
CI SPOSTIAMO SULLA VIA DEL MARE DOVE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE DA VIALE CHARLES LENORMANT E VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA, IN DIREZIONE OSTIA
SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO, DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA, VERSO OSTIA
SULLA VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA E GTRA VIA DEI RUTULI E APRILIA, IN TUTTI I CASI IN DIREZIONE LATINA
IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA C DEL METRO SERVIZIO REGOLARE TRA LE STAZIONI DI CENTOCELLE E PANTANO
SERVIZIO ATTIVO MA CON RIDUZIONI DI CORSE TRA SAN GIOVANNI E CENTOCELLE, DOVE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E’ NECESSARIO CAMBIARE TRENO
SONO ATTIVI DEI BUS DI SUPPORTO NELLA TRATTA SAN GIOVANNI -CENTOCELLE
IN CHIUSURA VOLGE AL TERMINE LA QUARTA GIORNATA CONSECUTIVA DI STOP ALLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE
PER I DIESEL FINO A EURO 6, CLOMOTORI, MOTOVEICOLI “EURO 0” ED “EURO 1” E PER LE AUTO A BENZINA EURO 2,
TERMINE DELLO STOP ALLE ORE 20.30
E’ TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral