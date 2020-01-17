Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 17 GENNAIO 2020 ORE 19.05 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SULLA A1 MILANO-NAPOLI, CODE PER UN INCIDENTE
TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E GUIDONIA MONTECELIO, IN DIREZIONE SUD
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO
E PROPRIO SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA, CODE TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE A SEGUIRE TRA PONTINA E ARDEATINA
IN INTERNA CODE PER UN INCIDNETE TRA CASSIA VEIENTANA E FLAMINIA, PROSEGUIAMO IN INTERNA CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E DIRAMAZIOEN ROMA SUD
SULLA VIA PONTINA, CODE PER UN INCIDENTE TRA VIA LAURENTINA E VIA DEI RUTULI
PIU’ AVANTI, SEMPRE SULLA PONTINA UN ALTRO INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA VIA DI VALLELATA E APRILIA, IN TUTTI I CASI IN DIREZIONE LATINA
CI SPOSTIAMO SULLA VIA DEL MARE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ANCORA CODE DA VIALE CHARLES LENORMANT E VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA, IN DIREZIONE OSTIA
IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA C DEL METRO IL SERVIZIO E’ IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE SU TUTTA LA LINEA
IN CHIUSURA VOLGE AL TERMINE LA QUARTA GIORNATA CONSECUTIVA DI STOP ALLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE
PER I DIESEL FINO A EURO 6, CLOMOTORI, MOTOVEICOLI “EURO 0” ED “EURO 1” E PER LE AUTO A BENZINA EURO 2,
TERMINE DELLO STOP ALLE ORE 20.30
E’ TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral