Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2020 ore 19:45

INCIDENTE IN A1 MILANO NAPOLI

CODE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E GUIDONIA MONTECELIO, IN DIREZIONE SUD

UN AGGIORNAMENTO SULLA VIA PONTINA DOVE A SEGUITO DI DUE INCIDNETI

CI SONO CODE

TRA VIA LAURENTINA E VIA DEI RUTULI

TRA VIA DI VALLELATA E APRILIA, IN TUTTI I CASI IN DIREZIONE LATINA

PER UN ALTRO INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN AUMENTO IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASSIA E FLAMINIA

IN ESTERNA CODE MA PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E CASILINA

SULLA VIA DEL MARE RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ANCORA CODE IN DIMINUZIONE, DA VIALE CHARLES LENORMANT A VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA, IN DIREZIONE OSTIA

IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO,

IL TRENO IN PARTENZA DA MONTEBELLO DELLE ORE 19.50 E’ STATO CANCELLATO

LO SMOG A ROMA

VOLGE AL TERMINE LA QUARTA GIORNATA CONSECUTIVA DI STOP ALLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE

IL BLOCCO ALLE DIVERSE CATEGORIE DI VEICOLI TERMINERA’ ALLE ORE 20.30

