Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 17 GENNAIO 2020 ORE 19.35 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
INCIDENTE IN A1 MILANO NAPOLI
CODE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E GUIDONIA MONTECELIO, IN DIREZIONE SUD
UN AGGIORNAMENTO SULLA VIA PONTINA DOVE A SEGUITO DI DUE INCIDNETI
CI SONO CODE
TRA VIA LAURENTINA E VIA DEI RUTULI
TRA VIA DI VALLELATA E APRILIA, IN TUTTI I CASI IN DIREZIONE LATINA
PER UN ALTRO INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN AUMENTO IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASSIA E FLAMINIA
IN ESTERNA CODE MA PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E CASILINA
SULLA VIA DEL MARE RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ANCORA CODE IN DIMINUZIONE, DA VIALE CHARLES LENORMANT A VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA, IN DIREZIONE OSTIA
IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO,
IL TRENO IN PARTENZA DA MONTEBELLO DELLE ORE 19.50 E’ STATO CANCELLATO
LO SMOG A ROMA
VOLGE AL TERMINE LA QUARTA GIORNATA CONSECUTIVA DI STOP ALLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE
IL BLOCCO ALLE DIVERSE CATEGORIE DI VEICOLI TERMINERA’ ALLE ORE 20.30
E’ TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Servizio fornito da Astral