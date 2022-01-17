Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2022 ore 09:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 17 GENNAIO 2022 ORE 09.05 GINA PANDOLFO
BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA INTENSO IL TRAFFICO SULLE CONSOLARI IN INTRATA NELLA CAPITALE
SULLA VIA APPIA RALLENTAMENTI DA VIA DI CIAMPINO A VIA DELLE CAPANNELLE
TRAFFICO RALLENTATO SULLA TIBURTINA
IN PROSSIMITA’ DI TIVOLI TERME E SETTEVILLE
MENTRE SULLA PALOMBARESE PER LAVORI CHE IMPONCONO IL SENSO UNICO ALTERNATO CI SONO CODE TRA VIA LIGURIA E VIAPONZA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE SUL RACCORDO ANULARE DI ROMA
TRAFFICO RALLENTATO IN ESTERNA TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA
CODE IN DIMINUZIONE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE DA PORTONACCIO AL BIVI OPER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
USCIAMO DA ROMA SULLA MAREMMANARIMOSSO L’INCIDENTE, CODE IN DIMINUZIONEDA VIA DELLA RESISTENZA E VIA DELL’INDUSTRIA, IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA ROMA-NAPOLI
ANDIAMO NEL VITERBESE PER UN INCIDENTE LA PROVINCIALE TARQUINIENSE E’ STATA CHIUSA ALL’ALTEZZA DELLE PROVINCIALE DOGANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA, SONO ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO
INFINE, L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO NELLA CAPITALE
OGGI E DOMANI NELLA AI VEICOLI PIU’ INQUINANTI NELLA FASCIA VERDE DALLA 07.30 ALLE 20.30
E’ UN BLOCCO EMERGENZIALE CHE SI AGGIUNGE A QUELLI PERMANENTI
SI FERMANO, LE AUTO A BENZINA EURO 2, MOTO E MOTORINI FINO A EURO 1
ANCHE LE AUTO DIESEL EURO 3 MA CON ORARIO RIDOTTO DUNQUE,
DALLE 07.30-10.30 POI DALLE 16.30-20.30
DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
Servizio fornito da Astral