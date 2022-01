Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2022 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 17 GENNAIO 2022 ORE 09.05 GINA PANDOLFO

BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

ANCORA INTENSO IL TRAFFICO SULLE CONSOLARI IN INTRATA NELLA CAPITALE

SULLA VIA APPIA RALLENTAMENTI DA VIA DI CIAMPINO A VIA DELLE CAPANNELLE

TRAFFICO RALLENTATO SULLA TIBURTINA

IN PROSSIMITA’ DI TIVOLI TERME E SETTEVILLE

MENTRE SULLA PALOMBARESE PER LAVORI CHE IMPONCONO IL SENSO UNICO ALTERNATO CI SONO CODE TRA VIA LIGURIA E VIAPONZA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE SUL RACCORDO ANULARE DI ROMA

TRAFFICO RALLENTATO IN ESTERNA TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA

CODE IN DIMINUZIONE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE DA PORTONACCIO AL BIVI OPER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

USCIAMO DA ROMA SULLA MAREMMANARIMOSSO L’INCIDENTE, CODE IN DIMINUZIONEDA VIA DELLA RESISTENZA E VIA DELL’INDUSTRIA, IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA ROMA-NAPOLI

ANDIAMO NEL VITERBESE PER UN INCIDENTE LA PROVINCIALE TARQUINIENSE E’ STATA CHIUSA ALL’ALTEZZA DELLE PROVINCIALE DOGANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA, SONO ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO

INFINE, L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO NELLA CAPITALE

OGGI E DOMANI NELLA AI VEICOLI PIU’ INQUINANTI NELLA FASCIA VERDE DALLA 07.30 ALLE 20.30

E’ UN BLOCCO EMERGENZIALE CHE SI AGGIUNGE A QUELLI PERMANENTI

SI FERMANO, LE AUTO A BENZINA EURO 2, MOTO E MOTORINI FINO A EURO 1

ANCHE LE AUTO DIESEL EURO 3 MA CON ORARIO RIDOTTO DUNQUE,

DALLE 07.30-10.30 POI DALLE 16.30-20.30

DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

Servizio fornito da Astral