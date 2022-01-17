Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2022 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 17 GENNAIO 2022 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
NUOVI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO;
INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE ROMA TERAMO E LA RUSTICA;
UN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA REGIONALE NETTUNENSE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 33 NEI PRESSI DI LAVINIO CI SONO CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
CIRCOLAZIONE NELLA NORMA, PER IL RESTO, SULLA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO ALTRI PROBLEMI;
E OGGI E DOMANI 18 GENNAIO A ROMA ATTIVO IL BLOCCO ECOLOGICO PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE: FINO ALLE 20.30 STOP ALLE AUTO A BENZINA EURO 2 E A MOTO E MOTORINI FINO A EURO 1; DIVIETO ESTESO ANCHE ALLE AUTO DIESEL EURO 3 DALLE 16.30 ALLE 20.30.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SONO ATTIVE, LE “LINEE S”, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ; SEMPRE NELL’AMBITO DEI TRASPORTI, RICORDIAMO INFINE CHE PER CONTRASTARE DEL COVID 19, PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO DEI MEZZI DEL TRASPORTO PUBBLICO, E’ OBBLIGATORIO IL GREEN PASS RAFFORZATO E L’USO DI MASCHERINA FFP2.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral