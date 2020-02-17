Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2020 ore 08:15
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VIABILITÀ 17 FEBBRAIO 2020 ORE 08.05 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
TRAFFICO IN AUMENTO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA
IN APERTURA IL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA LA CASILINA E LAURENTINA
RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, DOVE SI RALLENTA DA TORRENOVA AL GRA IN DIREZIONE CENTRO.
SEMPRE SUL RACCORDO MA IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE TRA CASSIA E LA PISANA, PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI TRA LA CASILINA E BUFALOTTA E TRA LA SALARIA E LA CASSIA BIS
DISAGI PER CHI STA PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI REGISTRANO CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. MENTRE PIU’ AVANTI, SEMPRE VERSO ROMA, SI STA INCOLONNATI TRA SPINACETO E IL GRA
RALLENTAMENTI ANCHE SULL’APPIA, TRA CIAMPINO E IL RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
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