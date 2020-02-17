Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ 17 FEBBRAIO 2020 ORE 09.05 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE ORE DELLA MATTINATA
INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA TORRENOVA E IL GRA IN DIREZIONE CENTRO
SUL RACCORDO ANULARE DISAGI ANCHE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E LA ROMA-FIUMICINO, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI SEMPRE PER INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E BUFALOTTA
IN ESTERNA, CODE A TRATTI CAUSA INCIDENTE TRA SALARIA E LA CASSIA, PIU’ AVANTI SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA E TRA CASILINA E TIBURTINA
SI STA IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO, IN USCITA DA ROMA RALLENTAMENTI TRA TOGLIATTI E IL GRA
A NORD DELLA CAPITALE, SI RALLENTA SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
DISAGI SULLA VIA PONTINA CON INCOLONNAMENTI A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE TRA SPINACETO E IL GRA, IN DIREZIONE EUR,
IN DIREZIONE POMEZIA CODE PER LAVORI A CURA DI ANAS TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO
CI SPOSTIAMO INFINE SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI CHIUSA IN DIREZIONE ROMA, PER UN INTERVENTO A CURA DI ASTRAL SPA DI RIPRISTINO DELL’ILLUMINAZIONE ALL’INTERNO DELLE GALLERIE.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
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