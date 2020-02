Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2020 ore 09:15

VIABILITÀ 17 FEBBRAIO 2020 ORE 09.05 FLAVIA DONDOLINI

TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE ORE DELLA MATTINATA

INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA TORRENOVA E IL GRA IN DIREZIONE CENTRO

SUL RACCORDO ANULARE DISAGI ANCHE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E LA ROMA-FIUMICINO, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI SEMPRE PER INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E BUFALOTTA

IN ESTERNA, CODE A TRATTI CAUSA INCIDENTE TRA SALARIA E LA CASSIA, PIU’ AVANTI SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA E TRA CASILINA E TIBURTINA

SI STA IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO, IN USCITA DA ROMA RALLENTAMENTI TRA TOGLIATTI E IL GRA

A NORD DELLA CAPITALE, SI RALLENTA SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

DISAGI SULLA VIA PONTINA CON INCOLONNAMENTI A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE TRA SPINACETO E IL GRA, IN DIREZIONE EUR,

IN DIREZIONE POMEZIA CODE PER LAVORI A CURA DI ANAS TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO

CI SPOSTIAMO INFINE SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI CHIUSA IN DIREZIONE ROMA, PER UN INTERVENTO A CURA DI ASTRAL SPA DI RIPRISTINO DELL’ILLUMINAZIONE ALL’INTERNO DELLE GALLERIE.

