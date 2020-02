Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2020 ore 09:45

VIABILITÀ 17 FEBBRAIO 2020 ORE 09.35 FLAVIA DONDOLINI

IN APERTURA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE PERMANGONO CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA TORRENOVA E IL GRA IN DIREZIONE CENTRO

SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA DISAGI TRA CASILINA E L’ARDEATINA, PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI TRA PONTINA E IL BIVIO PER LA ROMA-FIUMICINO E TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA NOMENTANA

IN ESTERNA, CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA SALARIA E LA CASSIA BIS, PROSEGUENDO SI STA IN FILA TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA LA CASILINA E LA TIBURTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO, IN USCITA DA ROMA RALLENTAMENTI TRA TOR CERVARA E IL GRA

ANCORA DISAGI SULLA VIA PONTINA CON INCOLONNAMENTI A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE TRA SPINACETO E IL GRA, IN DIREZIONE EUR,

MENTRE IN DIREZIONE POMEZIA, CODE PER LAVORI A CURA DI ANAS TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO

INFINE RICORDIAMO CHE LA TANGENZIALE DEI CASTELLI E’ CHIUSA IN DIREZIONE ROMA, PER UN INTERVENTO A CURA DI ASTRAL SPA DI RIPRISTINO DELL’ILLUMINAZIONE ALL’INTERNO DELLE GALLERIE.

