Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2020 ore 10:30

IN APERTURA LA A1 ROMA-NAPOLI DOVE UN INCIDENTE PROVOCA INCOLONNAMENTI TRA PONTECORVO E CEPRANO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PERMANGONO CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA TORRENOVA E IL GRA IN DIREZIONE CENTRO

SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN FILA TRA LA STESSA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’APPIA,

TRAFFICO SCORREVOLE INVECE IN ESTERNA, AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO

ANCORA DISAGI SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI SPINACETO IN DIREZIONE POMEZIA PER LAVORI A CURA DI ANAS

SEMPRE PER LAVORI RALLENTAMENTI SULLA A24 ROMA-TERAMO TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA, IN DIREZIONE TERAMO

INFINE RICORDIAMO CHE LA TANGENZIALE DEI CASTELLI E’ CHIUSA IN DIREZIONE ROMA, PER UN INTERVENTO A CURA DI ASTRAL SPA DI RIPRISTINO DELL’ILLUMINAZIONE ALL’INTERNO DELLE GALLERIE.

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA FL1 ORTE-FIUMICINO AEROPORTO PER UN GUASTO A FIDENE. RITARDI FINO A 30 MINUTI SUI TRENI IN VIAGGIO

