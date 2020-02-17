Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2020 ore 11:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 17 FEBBRAIO 2020 ORE 11.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
IN APERTURA LA A1 ROMA-NAPOLI DOVE UN INCIDENTE PROVOCA INCOLONNAMENTI TRA PONTECORVO E CEPRANO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
TRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE SIA IN CARREGGIATA INTERNA SIA IN ESTERNA. AL MOMENTO NON SI REGISTRANO CRITICITA’
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 QUALCHE RALLENTAMENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
ANCORA DISAGI SULLA VIA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE PROVOCA INCOLONNAMENTI TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA IN DIREZIONE LATINA
PER LAVORI SI SEGNALANO RALLENTAMENTI SULLA A24 ROMA-TERAMO TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA, IN DIREZIONE TERAMO
RICORDIAMO INFINE CHE LA TANGENZIALE DEI CASTELLI E’ CHIUSA IN DIREZIONE ROMA, PER UN INTERVENTO A CURA DI ASTRAL SPA DI RIPRISTINO DELL’ILLUMINAZIONE ALL’INTERNO DELLE GALLERIE.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
CIRCOLAZIONE IN RIPRESA SULLA LINEA FL1 ORTE-FIUMICINO AEROPORTO IN SEGUITO AD UN GUASTO TECNICO A FIDENE. I TRENI IN VIAGGIO HANNO REGISTRATO RITARDI FINO 30 MINUTI
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral