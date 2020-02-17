Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ 17 FEBBRAIO 2020 ORE 12.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
TRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE SIA IN CARREGGIATA INTERNA SIA IN ESTERNA. AL MOMENTO NON SI REGISTRANO CRITICITA’
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI SEGNALA QUALCHE RALLENTAMENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
UN INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA NELLE DUE DIREZIONI
ANCORA DISAGI PER LAVORI SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA
SEMPRE PER LAVORI SI SEGNALANO RALLENTAMENTI SULLA A24 ROMA-TERAMO TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA, IN DIREZIONE TERAMO
RICORDIAMO INFINE CHE LA TANGENZIALE DEI CASTELLI E’ CHIUSA IN DIREZIONE ROMA, PER UN INTERVENTO A CURA DI ASTRAL SPA DI RIPRISTINO DELL’ILLUMINAZIONE ALL’INTERNO DELLE GALLERIE.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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