Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ 17 FEBBRAIO 2020 ORE 16.20 MARCO CILUFFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
PARTIAMO SULLA VIA NETTUNENSE DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA CECCINA E PAVONA, SUL TRATTO INTERESSATO SI PROCEDE CON SENSO UNICO ALTERNATO. PRESTARE ATTENZIONE
A ROMA, SUL RACCORDO CIRCOLAZIONE SCORREVOLE AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO IN ESTERNA, TRA LE USCITE APPIA E ARDEATINA
SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERMANGONO DISAGI PER LAVORI SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA TIBERINA ALL’ALTEZZA DEL KM 10
E’ ISTITUITO SENSO UNICO ALTERNATO FINO LE ORE 19:00
CODE SULLA VIA SALARIA ALTEZZA SANTA COLOMBA NEI DUE SENSI A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE S UL TRATTO INTERESSANTO
E INFINE, PER I CANTIERI ATTIVI,
RALLENTAMENTI SULLA A24 ROMA-TERAMO TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA, IN DIREZIONE TERAMO
RESTA CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI IN DIREZIONE ROMA, PER UN INTERVENTO A CURA DI ASTRAL SPA PER RIPRISTINO DELL’ILLUMINAZIONE ALL’INTERNO DELLE GALLERIE
MENTRE PER FRANA RESTA CHIUSA LA STRADA REGIONALE 509 FORCA D’ACERO
NELLE DUE DIREZIONI PER LA RIMOZIONE DI UN MASSO PERICOLANTE
DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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