Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2020 ore 17:15

PARTIAMO SULLA VIA NETTUNENSE DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA CECCINA E PAVONA, ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO.

A ROMA, SUL RACCORDO CIRCOLAZIONE SCORREVOLE AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO IN ESTERNA, TRA LE USCITE PONTINA E ARDEATINA

TRAFFICO INTENSO SU VIA CASILINA ALTEZZA BORGATA NEI DUE SENSI DI MARCIA

CODE SULLA VIA SALARIA ALTEZZA SANTA COLOMBA NEI DUE SENSI A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE SUL TRATTO INTERESSANTO

SULLA A24 ROMA-TERAMO SI RALLENTA TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA, IN DIREZIONE DI TERAMO

SULLA VIA TIBERINA PER LAVORI SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DEL KM 10 ISTITUITO SENSO UNICO ALTERNATO FINO LE ORE 19:00

RESTA CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI IN DIREZIONE ROMA, PER UN INTERVENTO A CURA DI ASTRAL SPA PER RIPRISTINO DELL’ILLUMINAZIONE ALL’INTERNO DELLE GALLERIE

MENTRE PER FRANA RESTA CHIUSA LA STRADA REGIONALE 509 FORCA D’ACERO

NELLE DUE DIREZIONI PER LA RIMOZIONE DI UN MASSO PERICOLANTE

