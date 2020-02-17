Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2020 ore 17:45
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VIABILITÀ 17 FEBBRAIO 2020 ORE 17.35 MARCO CILUFFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
PARTIAMO DAL RACCORDO
QUALCHE RALLENTAMENTO IN ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E ARDEATINA
MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA NOMENTANA E USCITA ROMA TERAMO
PASSIAMO SULLA VIA NETTUNENSE DOVE PERMANGONO ANCORA CODE PER UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA CECCINA E PAVONA IN ENTRAMBI I SENSI
CODE SULLA VIA CASILINA NEI DUE SENSI DI MARCIA ALTEZZA BORGATA FINOCCHIO
E SEMPRE CODE SULLA VIA SALARIA ALTEZZA SANTA COLOMBA NEI DUE SENSI
A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE SUL TRATTO INTERESSANTO IN DIREZIONE MONTEROTONDO
E CHIUDIAMO CON LA VIABILITA’ CON LA CASSIA DOVE CI SONO CODE A TRATTI TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI
E INFINE, PER I CANTIERI ATTIVI,
SULLA A24 ROMA-TERAMO SI RALLENTA TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA, IN DIREZIONE DI TERAMO
SULLA VIA TIBERINA PER LAVORI SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DEL KM 10 ISTITUITO SENSO UNICO ALTERNATO FINO LE ORE 19:00
MENTRE PER FRANA RESTA CHIUSA LA STRADA REGIONALE 509 FORCA D’ACERO
NELLE DUE DIREZIONI PER LA RIMOZIONE DI UN MASSO PERICOLANTE
DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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