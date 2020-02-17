Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2020 ore 18:15
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VIABILITÀ 17 FEBBRAIO 2020 ORE 18.05 MARCO CILUFFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
E’ STATA RIAPERTA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI IN DIREZIONE DI ROMA
PRECEDENTEMENTE CHIUSA PER LAVORI ALLE INFRASTRUTTURE
PASSIAMO SUL RACCORDO
CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PONTINA E ARDEATINA
MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA NOMENTANA E USCITA ROMA TERAMO
CODE SULLA VIA CASILINA NEI DUE SENSI DI MARCIA ALTEZZA BORGATA FINOCCHIO
E SEMPRE CODE SULLA VIA SALARIA ALTEZZA SANTA COLOMBA NEI DUE SENSI DI MARCIA A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE SUL TRATTO INTERESSANTO IN DIREZIONE MONTEROTONDO
TROVIAMO TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA CASSIA E SULLA COLOMBO IN USCITA DALLA CAPITALE
E INFINE, PER I CANTIERI ATTIVI,
PER FRANA RESTA CHIUSA LA STRADA REGIONALE 509 FORCA D’ACERO
NELLE DUE DIREZIONI PER LA RIMOZIONE DI UN MASSO PERICOLANTE
ATTIVE
SULLA A24 ROMA-TERAMO SI RALLENTA TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA, IN DIREZIONE DI TERAMO
SULLA VIA TIBERINA PER LAVORI SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DEL KM 10 ISTITUITO SENSO UNICO ALTERNATO FINO LE ORE 19:00
MENTRE PER FRANA RESTA CHIUSA LA STRADA REGIONALE 509 FORCA D’ACERO
NELLE DUE DIREZIONI PER LA RIMOZIONE DI UN MASSO PERICOLANTE
DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA E PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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