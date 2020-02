Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2020 ore 18:45

VIABILITÀ 17 FEBBRAIO 2020 ORE 18.05 MARCO CILUFFO

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

E’ STATA RIAPERTA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI IN DIREZIONE DI ROMA

PRECEDENTEMENTE CHIUSA PER LAVORI ALLE INFRASTRUTTURE

PASSIAMO SUL RACCORDO

CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PONTINA E ARDEATINA

MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA NOMENTANA E USCITA ROMA TERAMO

CODE SULLA VIA CASILINA NEI DUE SENSI DI MARCIA ALTEZZA BORGATA FINOCCHIO

E SEMPRE CODE SULLA VIA SALARIA ALTEZZA SANTA COLOMBA NEI DUE SENSI DI MARCIA A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE SUL TRATTO INTERESSANTO IN DIREZIONE MONTEROTONDO

TROVIAMO TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA CASSIA E SULLA COLOMBO IN USCITA DALLA CAPITALE

E INFINE, PER I CANTIERI ATTIVI,

PER FRANA RESTA CHIUSA LA STRADA REGIONALE 509 FORCA D’ACERO

NELLE DUE DIREZIONI PER LA RIMOZIONE DI UN MASSO PERICOLANTE

ATTIVE

SULLA A24 ROMA-TERAMO SI RALLENTA TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA, IN DIREZIONE DI TERAMO

SULLA VIA TIBERINA PER LAVORI SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DEL KM 10 ISTITUITO SENSO UNICO ALTERNATO FINO LE ORE 19:00

DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA E PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

