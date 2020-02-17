Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ 17 FEBBRAIO 2020 ORE 19.05 MARCO CILUFFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO
IN INTERNA A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA ARDEATINA E LAURENTINA AL MOMENTO SI CIRCOLA SOLO SU UNA CORSIA
PROSEGUENDO IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E USCITA ROMA TERAMO
MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE PONTINA E ARDEATINA
SULLA ROMA-TERAMO SI RALLENTA PER LAVORI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA NEI DUE SENSI DI MARCIA
E RESTANDO SULLA ROMA-TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO
TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
CI SPOSTIAMO SULLA ROMA FIUMICINO DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ED IL RACCORDO, IN USCITA
MENTRE RIGUARDO ALLE CONSOLARI :
TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA SULLA COLOMBO E LA NOMENTANA,
TUTTO IN USCITA DALLA CAPITALE
IN CHIUSURA CANTIERI ATTIVI
A SEGUITO DI FRANE, CHIUSA LA STRADA REGIONALE FORCA D’ACERO
DAL KM 21 AL KM 9 NEI DUE SENSI, PER LA RIMOZIONE DI UN MASSO PERICOLANTE
ATTIVE DEVIAZIONI AL TRAFFICO SUL POSTO
DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA E PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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