Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ 17 FEBBRAIO 2020 ORE 20.20 MARCO CILUFFO
BUONASERA E BEN TROVATI CON L’ULTIMO AGGIORNAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN QUESTO ORARIO TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
TROVIAMO CODE SULLA COLOMBO TRA VITINIA E MALAFEDE IN USCITA DALLA CAPITALE
E SULLA VIA DEL MARE SI PROCEDE A RILENTO TRA RACCORDO E VITINIA A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE ORMAI RIMOSSO IN DIREZIONE DI OSTIA
IN CHIUSURA RICORDIAMO I CANTIERI ATTIVI
A SEGUITO DI FRANE, CHIUSA LA STRADA REGIONALE FORCA D’ACERO
DAL KM 21 AL KM 9 NEI DUE SENSI, PER LA RIMOZIONE DI UN MASSO PERICOLANTE
ATTIVE DEVIAZIONI AL TRAFFICO SUL POSTO
DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral