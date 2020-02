Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2020 ore 20:30

VIABILITÀ 17 FEBBRAIO 2020 ORE 20.20 MARCO CILUFFO

BUONASERA E BEN TROVATI CON L’ULTIMO AGGIORNAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

IN QUESTO ORARIO TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

TROVIAMO CODE SULLA COLOMBO TRA VITINIA E MALAFEDE IN USCITA DALLA CAPITALE

E SULLA VIA DEL MARE SI PROCEDE A RILENTO TRA RACCORDO E VITINIA A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE ORMAI RIMOSSO IN DIREZIONE DI OSTIA

IN CHIUSURA RICORDIAMO I CANTIERI ATTIVI

A SEGUITO DI FRANE, CHIUSA LA STRADA REGIONALE FORCA D’ACERO

DAL KM 21 AL KM 9 NEI DUE SENSI, PER LA RIMOZIONE DI UN MASSO PERICOLANTE

ATTIVE DEVIAZIONI AL TRAFFICO SUL POSTO

DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

