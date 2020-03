Viabilità Roma Regione Lazio del 17-03-2020 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 17 MARZO 2020 ORE 8.20 VALERIA VERNINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON ASTRAL L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,

CIRCOLAZIONE REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE

SULL’A12 ROMA TARQUINIA PERSONALE DI AUTOSTRADE SU STRADA PER LAVORI TRA CERVETERI E SANTA SEVERA IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA, PRESTARE ATTENZIONE

MENTRE

NELL’AMBITO DEL TRASPORTO AEREO, RICORDIAMO CHE È CHIUSO IL TERMINAL DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO; MENTRE DA OGGI 17 MARZO RESTERA’ CHIUSO ANCHE IL TERMINAL 1 DELL’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI, MENTRE RESTERÀ OPERATIVO IL TERMINAL 3 PER LE OPERAZIONI DI CHECK IN, CONTROLLI E RICONSEGNA BAGAGLI.

SEMPRE PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS, SUL FRONTE DEL TRASPORTO FERROVIARIO SONO STATI ADOTTATI NUMEROSI PROVVEDIMENTI,E’ STATO

RIMODULATO IL PROGRAMMA DEI TRENI REGIONALI E DELLE FRECCE, CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE.

TRASPORTO PUBBLICO

PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA METROC, IL SERVIZIO E’INTERROTTO TRA CASTROPRETORIO E LAURENTINA. ATTIVO SINO ALLE ORE 21.00 IL SERVIZIO NAVETTA SOSTITUTIVO DENOMINATO MB. SOSPESO IL SERVIZIO BUS NOTTURNO DOPO LE ORE 21 SU INTERA RETE METROPOLITANA

INFINE,

PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 UN INVITO A

A SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ LIMITANDO GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI STRETTA NECESSITÀ

TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI

DA VALERIA VERNINI E DA ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA È TUTTO,AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

