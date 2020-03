Viabilità Roma Regione Lazio del 17-03-2020 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 17 MARZO 2020 ORE 9.20 VALERIA VERNINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON ASTRAL L’INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,

CIRCOLAZIONE REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE

ATTENZIONE AL PERSONALE DI AUTOSTRADE SULL’A12 ROMA TARQUINIA PER LAVORI TRA CERVETERI E SANTA SEVERA IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA

DIVERSE LE MODIFICHE AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA REGIONE A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO AEREO, RICORDIAMO CHE È CHIUSO IL TERMINAL DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO AI PASSEGGERI, RESTA ATTIVO SOLAMENTE PER GLI ENTI DI STATO E PER ATTIVITA’ DI CARGO;

DA OGGI 17 MARZO RESTERA’ CHIUSO ANCHE IL TERMINAL 1 DELL’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI DI FIUMICINO MENTRE RESTERÀ OPERATIVO IL TERMINAL 3 PER LE OPERAZIONI DI CHECK IN, CONTROLLI E RICONSEGNA BAGAGLI.

SEMPRE PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS, SUL FRONTE DEL TRASPORTO FERROVIARIO SONO STATI ADOTTATI NUMEROSI PROVVEDIMENTI,E’ STATO

RIMODULATO IL PROGRAMMA DEI TRENI REGIONALI E DELLE FRECCE, CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE. MAGGIORI APPROFONDIMENTI SU INFOMOBILITAS.ASTRALSPA.IT O SUI NOSTRI CANALI SOCIAL

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO,

È STATO RIMODULATO L’ORARIO DELLE CORSE DI COTRAL AL FINE DI ASSICURARE I SERVIZI MINIMI ESSENZIALI. TUTTO IL SERVIZIO TERMINA ALLE ORE 21:00,

LE CORSE CON PARTENZA PROGRAMMATA DALLE 21:01 NON SARANNO EFFETTUATE.CON

DIVERSE LE CORSE CHE SARANNO ANTICIPATE ALLE ORE 21:00.

DA VALERIA VERNINI E DA ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA È TUTTO,AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral