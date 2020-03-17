Viabilità Roma Regione Lazio del 17-03-2020 ore 10:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 17 MARZO 2020 ORE 10.20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL L’INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
CIRCOLAZIONE REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE
DIVERSE LE MODIFICHE AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA REGIONE A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO AEREO, RICORDIAMO CHE È CHIUSO IL TERMINAL DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO AI PASSEGGERI, RESTA ATTIVO SOLAMENTE PER GLI ENTI DI STATO E PER ATTIVITA’ DI CARGO;
DA OGGI 17 MARZO RESTERA’ CHIUSO ANCHE IL TERMINAL 1 DELL’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI DI FIUMICINO MENTRE RESTERÀ OPERATIVO IL TERMINAL 3 PER LE OPERAZIONI DI CHECK IN, CONTROLLI E RICONSEGNA BAGAGLI.
PER L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL CORONAVIRUS, A ROMA È PARTITO IL NUOVO PIANO DI TRASPORTO PUBBLICO: PER METRO, TRAM E BUS ULTIMA CORSA DAI CAPOLINEA ALLE ORE 21:00, CON FREQUENZE DI PASSAGGIO RIDOTTE, COME DA ORARIO ESTIVO. SOSPESO IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI.
ORARIO RIDOTTO ANCHE SULLE FERROVIE ROMA LIDO, ROMA VITERBO E TERMINI CENTOCELLE.
RIMODULATO INOLTRE IL PROGRAMMA DEI TRENI REGIONALI E DELLE FRECCE, CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE.
INFINE,
PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 UN INVITO A
A SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ LIMITANDO GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI STRETTA NECESSITÀ
TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI
DA VALERIA VERNINI E DA ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA È TUTTO,AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral