Viabilità Roma Regione Lazio del 17-03-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 17 MARZO 2020 ORE 11.20 VALERIA VERNINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL L’INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,

CIRCOLAZIONE REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE

DIVERSE LE MODIFICHE AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA REGIONE A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO AEREO, RICORDIAMO CHE È CHIUSO AI PASSEGGERI IL TERMINAL DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO AI PASSEGGERI,

DA OGGI 17 MARZO RESTERA’ CHIUSO ANCHE IL TERMINAL 1 DELL’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI DI FIUMICINO MENTRE RESTERÀ OPERATIVO IL TERMINAL 3 PER LE OPERAZIONI DI CHECK IN, CONTROLLI E RICONSEGNA BAGAGLI.

SEMPRE PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS, SUL FRONTE DEL TRASPORTO FERROVIARIO SONO STATI ADOTTATI NUMEROSI PROVVEDIMENTI,E’ STATO

RIMODULATO IL PROGRAMMA DEI TRENI REGIONALI E DELLE FRECCE, CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE. MAGGIORI APPROFONDIMENTI SU INFOMOBILITAS.ASTRALSPA.IT O SUI NOSTRI CANALI SOCIAL

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO MARITTIMO, LAZIOMAR

AVVISA DI MUNIRSI DI APPOSITA AUTOCERTIFICAZIONE PRIMA DELL’IMBARCO COME PREVISTO DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 10 MARZO 2020.

INOLTRE LE CORSE NAVE TETIDE VERRANNO EFFETTUATE DALLA NAVE QUIRINO SINO A NUOVA COMUNICAZIONE.

INFINE

IN MERITO ALLE MISURE DI CONTENIMENTO AL DIFFONDERSI DEL COVID-19,NEL COMUNE DI LATINA SONO PREVISTE FINO AL 20 MARZO MISURE DI CONTENTIMENTO DEL COV ID.-19 ATTRAVERSO LA SANIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI

RACCOMANDIAMO DUNQUE ATTENZIONE PER LA PRESENZA DI MEZZI

DA VALERIA VERNINI E DA ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA È TUTTO,AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral