Viabilità Roma Regione Lazio del 17-03-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 17 MARZO 2020 ORE 12.20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL L’INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
CIRCOLAZIONE ANCORA REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE
PER L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL CORONAVIRUS, A ROMA È PARTITO IL NUOVO PIANO DI TRASPORTO PUBBLICO: PER METRO, TRAM E BUS ULTIMA CORSA DAI CAPOLINEA ALLE ORE 21:00, CON FREQUENZE DI PASSAGGIO RIDOTTE, COME DA ORARIO ESTIVO. SOSPESO IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI.
ORARIO RIDOTTO ANCHE SULLE FERROVIE ROMA LIDO, ROMA VITERBO E TERMINI CENTOCELLE.
RIMODULATO INOLTRE IL PROGRAMMA DEI TRENI REGIONALI E DELLE FRECCE, CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE.
INFINE
IN MERITO ALLE MISURE DI CONTENIMENTO AL DIFFONDERSI DEL COVID-19,NEL COMUNE DI LATINA SONO PREVISTE FINO AL 20 MARZO MISURE DI CONTENTIMENTO DEL COV ID.-19 ATTRAVERSO LA SANIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI
RACCOMANDIAMO DUNQUE ATTENZIONE PER LA PRESENZA DI MEZZI
INFINE
PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 UN INVITO A
A SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ LIMITANDO GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI STRETTA NECESSITÀ
TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI
SE TI FERMI IL COVID 19 SI FERMA
DA VALERIA VERNINI E DA ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA È TUTTO,AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral