Viabilità Roma Regione Lazio del 17-03-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 17 MARZO 2020 ORE 14.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI A LL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
IL TRASPORTO MARITTIMO
DOMANI MERCOLEDI’ 18
NON VERRANNO EFFETTUATE LE CORSE NAVE
FORMIA-PONZA DELLE ORE 14.30 E DELLE 17.30
GIOVEDI’ 19 MARZO CANCELLATE
LE CORSE NAVE
PONZA-FORMIA DELLE ORE 05.30 E PONZA-FORMIA DELLE 08.00
IL TRASPORTO AERREO
PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19
DA OGGI, NELL’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI DI FIUMICINO, E’TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TERMINAL 1
TUTTE LE OPERAZIONI DI CHECK-IN, I CONTROLLI DI SICUREZZA E LA RICONSEGNA BAGAGLI VERRANNO EFFETTUATE AL TERMINAL 3 CHE RESTA OPERATIVO
E’ CHIUSO ANCHE IL TERMINAL PER I PASSEGGERI DEI VOLI DI LINEA ALL’AEROPORTO DI CIAMPINO
I TERMINAL PASSEGGERI DEGLI AEROPORTI DI FIUMICINO E CIAMPINO RIPRENDERANNO AD OPERARE REGOLARMENTE NON APPENA SARÀ SUPERATA L’ATTUALE FASE DI EMERGENZA“
RICORDIAMO DA OGGI E’ POSSIBILE SCARICARE ON LINE DAI SITI ISTITUZIONALI IL NUOVO MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE
A SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ LIMITANDO GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI STRETTA NECESSITÀ
TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI
SE TI FERMI IL COVID 19 SI FERMA
#IO RESTO A CASA
ASTRAL INFOMOBILITÀ E’ TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral