Viabilità Roma Regione Lazio del 17-03-2020 ore 15:30

IL TRASPORTO MARITTIMO

DOMANI MERCOLEDI’ 18

NON VERRANNO EFFETTUATE LE CORSE NAVE

FORMIA-PONZA DELLE ORE 14.30 E DELLE 17.30

GIOVEDI’ 19 MARZO CANCELLATE

LE CORSE NAVE

PONZA-FORMIA DELLE ORE 05.30 E PONZA-FORMIA DELLE 08.00

IL TRASPORTO AERREO

PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19

DA OGGI, NELL’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI DI FIUMICINO, E’TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TERMINAL 1

TUTTE LE OPERAZIONI DI CHECK-IN, I CONTROLLI DI SICUREZZA E LA RICONSEGNA BAGAGLI VERRANNO EFFETTUATE AL TERMINAL 3 CHE RESTA OPERATIVO

E’ CHIUSO ANCHE IL TERMINAL PER I PASSEGGERI DEI VOLI DI LINEA ALL’AEROPORTO DI CIAMPINO

I TERMINAL PASSEGGERI DEGLI AEROPORTI DI FIUMICINO E CIAMPINO RIPRENDERANNO AD OPERARE REGOLARMENTE NON APPENA SARÀ SUPERATA L’ATTUALE FASE DI EMERGENZA“

RICORDIAMO DA OGGI E’ POSSIBILE SCARICARE ON LINE DAI SITI ISTITUZIONALI IL NUOVO MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE

A SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ LIMITANDO GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI STRETTA NECESSITÀ

TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI

SE TI FERMI IL COVID 19 SI FERMA

#IO RESTO A CASA

