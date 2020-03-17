Viabilità Roma Regione Lazio del 17-03-2020 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 17 MARZO 2020 ORE 16.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI A LL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
TRAFFICO REGOLARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
PER EFFETTO DELL’ULTIMO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CHE, AL FINE DI PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19
LIMITA GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI COMPROVATA NECESSITÀ
E DA OGGI E’ POSSIBILE SCARICARE ON LINE DAI SITI ISTITUZIONALI IL NUOVO MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE
E PER L’EMERGENZA SANITARIA, E’ PARTITO NELLA CAPITALE IL NUOVO PIANO DEI TRASPORTO PUBBLICO
NELLE RETI GESTITE DA ATAC E ROMA TPL LE FREQUENZE SONO RIDOTTE COME DA ORARIO ESTIVO
PER LE METROPOLITANE, BUS E TRAM, ULTIMA CORSA DAI CAPOLINEA ALLE ORE 21
INOLTRE, E’SOSPESO IL SERVIZIO DELLA RETE NOTTURNA
ORARIO RIDOTTO ANCHE SULLE FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITA CASTELLANA VITERBO
ORARIO RIMODULATO ANCHE NELLA RETE GESTITA DA COTRAL
GARANTITI, COMUNQUE, I SERVIZI ESSENZIALI
IL DETTAGLIO COME SEMPRE SU IINFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE
PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E’ OBBLIGATORIO
SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ LIMITANDO GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI STRETTA NECESSITÀ
TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI
SE TI FERMI,
IL COVID 19 SI FERMA
#IO RESTO A CASA
ASTRAL INFOMOBILITÀ E’ TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral