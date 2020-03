Viabilità Roma Regione Lazio del 17-03-2020 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 17 MARZO 2020 ORE 16.20 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI A LL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

TRAFFICO REGOLARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

PER EFFETTO DELL’ULTIMO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CHE, AL FINE DI PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19

LIMITA GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI COMPROVATA NECESSITÀ

E DA OGGI E’ POSSIBILE SCARICARE ON LINE DAI SITI ISTITUZIONALI IL NUOVO MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE

E PER L’EMERGENZA SANITARIA, E’ PARTITO NELLA CAPITALE IL NUOVO PIANO DEI TRASPORTO PUBBLICO

NELLE RETI GESTITE DA ATAC E ROMA TPL LE FREQUENZE SONO RIDOTTE COME DA ORARIO ESTIVO

PER LE METROPOLITANE, BUS E TRAM, ULTIMA CORSA DAI CAPOLINEA ALLE ORE 21

INOLTRE, E’SOSPESO IL SERVIZIO DELLA RETE NOTTURNA

ORARIO RIDOTTO ANCHE SULLE FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITA CASTELLANA VITERBO

ORARIO RIMODULATO ANCHE NELLA RETE GESTITA DA COTRAL

GARANTITI, COMUNQUE, I SERVIZI ESSENZIALI

IL DETTAGLIO COME SEMPRE SU IINFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE

PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E’ OBBLIGATORIO

SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ LIMITANDO GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI STRETTA NECESSITÀ

TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI

SE TI FERMI,

IL COVID 19 SI FERMA

#IO RESTO A CASA

ASTRAL INFOMOBILITÀ E’ TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral