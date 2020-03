Viabilità Roma Regione Lazio del 17-03-2020 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 17 MARZO 2020 ORE 17.20 GINA PANDOLFO

IL TRASPORTO FERROVIARIO

DOPO LE ULTIME DISPOSIZIONI EMANATE DALLE AUTORITA’ COMPETENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA SANITARIA

L’OFFERTA COMMERCIALE DELLE FRECCE E DEI TRENI REGIONALI È STATA RIFORMULATA CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI TRENI

NEL TRASPORTO AEREO

DA OGGI, NELL’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI DI FIUMICINO, E’TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TERMINAL 1

TUTTE LE OPERAZIONI DI CHECK-IN, I CONTROLLI DI SICUREZZA E LA RICONSEGNA BAGAGLI VERRANNO EFFETTUATE AL TERMINAL 3 CHE RESTA OPERATIVO

E’ CHIUSO ANCHE IL TERMINAL PER I PASSEGGERI DEI VOLI DI LINEA ALL’AEROPORTO DI CIAMPINO

I TERMINAL PASSEGGERI DEGLI AEROPORTI DI FIUMICINO E CIAMPINO RIPRENDERANNO AD OPERARE REGOLARMENTE NON APPENA SARÀ SUPERATA L’ATTUALE FASE DI EMERGENZA

INOLTRE, DA OGGI E’ POSSIBILE SCARICARE ON LINE DAI SITI ISTITUZIONALI IL NUOVO MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE

IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE

PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E’ OBBLIGATORIO

ATTENERSI ALLE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ LIMITANDO GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI STRETTA NECESSITÀ

TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI

SE TI FERMI,

IL COVID 19 SI FERMA

#IO RESTO A CASA

