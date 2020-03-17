Viabilità Roma Regione Lazio del 17-03-2020 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 17 MARZO 2020 ORE 17.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI A LL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
IL TRASPORTO FERROVIARIO
DOPO LE ULTIME DISPOSIZIONI EMANATE DALLE AUTORITA’ COMPETENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA SANITARIA
L’OFFERTA COMMERCIALE DELLE FRECCE E DEI TRENI REGIONALI È STATA RIFORMULATA CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI TRENI
NEL TRASPORTO AEREO
DA OGGI, NELL’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI DI FIUMICINO, E’TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TERMINAL 1
TUTTE LE OPERAZIONI DI CHECK-IN, I CONTROLLI DI SICUREZZA E LA RICONSEGNA BAGAGLI VERRANNO EFFETTUATE AL TERMINAL 3 CHE RESTA OPERATIVO
E’ CHIUSO ANCHE IL TERMINAL PER I PASSEGGERI DEI VOLI DI LINEA ALL’AEROPORTO DI CIAMPINO
I TERMINAL PASSEGGERI DEGLI AEROPORTI DI FIUMICINO E CIAMPINO RIPRENDERANNO AD OPERARE REGOLARMENTE NON APPENA SARÀ SUPERATA L’ATTUALE FASE DI EMERGENZA
INOLTRE, DA OGGI E’ POSSIBILE SCARICARE ON LINE DAI SITI ISTITUZIONALI IL NUOVO MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE
IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE
PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E’ OBBLIGATORIO
ATTENERSI ALLE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ LIMITANDO GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI STRETTA NECESSITÀ
TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI
SE TI FERMI,
IL COVID 19 SI FERMA
#IO RESTO A CASA
DA ASTRAL INFOMOBILITÀ E’ TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral