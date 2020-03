Viabilità Roma Regione Lazio del 17-03-2020 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 17 MARZO 2020 ORE 18.20 GINA PANDOLFO

APRIAMO CON IL TRASPORTO MARITTIMO,

NEI COLLEGAMENTI TRA IL LITORALE LAZIALE E LE ISOLE PONTINE

LAZIOMAR INFORMA CHE NELLE GIORNATE DI DOMANI E MERCOLEDI’ SONO STATE CANCELLATE ALCUNE CORSE

MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO DOMANI MERCOLEDI’ 18 MARZO

NON VERRANNO EFFETTUATE LE CORSE NAVE

FORMIA-PONZA DELLE ORE 14.30 E DELLE 17.30

GIOVEDI’ 19 MARZO SARANNO CANCELLATE

LE CORSE NAVE

PONZA-FORMIA DELLE ORE 05.30 E DELLE 08.00

IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO

PROSEGUONO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA LE METRO B E C AL COLOSSEO

IL PROSSIMO FINE SETTIMANA QUINDI SABATO 21 E DOMENICA 22 MARZO, I LAVORI SI SVOLGERANNO ANCHE DI GIORNO TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA, CI SARANNO BUS SOSTITUTIVI AL POSTO DEI TRENI DA INIZIO A FINE SERVIZIO

SULLA STRADA REGIONALE DELLA VANDRA

E’ STATO RIAPERTO IL TRANSITO DAL KM 32+150 AL KM 32+950

IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE

PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E’ OBBLIGATORIO

ATTENERSI ALLE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ LIMITANDO GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI STRETTA NECESSITÀ

TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI

SE TI FERMI,

IL COVID-19 SI FERMA

#IO RESTO A CASA

