Viabilità Roma Regione Lazio del 17-03-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 17 MARZO 2020 ORE 18.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN TROVATI A LL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
APRIAMO CON IL TRASPORTO MARITTIMO,
NEI COLLEGAMENTI TRA IL LITORALE LAZIALE E LE ISOLE PONTINE
LAZIOMAR INFORMA CHE NELLE GIORNATE DI DOMANI E MERCOLEDI’ SONO STATE CANCELLATE ALCUNE CORSE
MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO DOMANI MERCOLEDI’ 18 MARZO
NON VERRANNO EFFETTUATE LE CORSE NAVE
FORMIA-PONZA DELLE ORE 14.30 E DELLE 17.30
GIOVEDI’ 19 MARZO SARANNO CANCELLATE
LE CORSE NAVE
PONZA-FORMIA DELLE ORE 05.30 E DELLE 08.00
IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
PROSEGUONO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA LE METRO B E C AL COLOSSEO
IL PROSSIMO FINE SETTIMANA QUINDI SABATO 21 E DOMENICA 22 MARZO, I LAVORI SI SVOLGERANNO ANCHE DI GIORNO TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA, CI SARANNO BUS SOSTITUTIVI AL POSTO DEI TRENI DA INIZIO A FINE SERVIZIO
SULLA STRADA REGIONALE DELLA VANDRA
E’ STATO RIAPERTO IL TRANSITO DAL KM 32+150 AL KM 32+950
IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE
PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E’ OBBLIGATORIO
ATTENERSI ALLE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ LIMITANDO GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI STRETTA NECESSITÀ
TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI
SE TI FERMI,
IL COVID-19 SI FERMA
#IO RESTO A CASA
DA ASTRAL INFOMOBILITÀ E’ TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral