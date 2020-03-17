Viabilità Roma Regione Lazio del 17-03-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 17 MARZO 2020 ORE 19.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, PER UN INCIDENTE, CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN ENTRATA A ROMA
IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
PROSEGUONO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA LE METRO B E C AL COLOSSEO
IL PROSSIMO FINE SETTIMANA QUINDI SABATO 21 E DOMENICA 22 MARZO, I LAVORI SI SVOLGERANNO ANCHE DI GIORNO TRA LE STAZIONI CASTRO PRETORIO E LAURENTINA, CI SARANNO BUS AL POSTO DEI TRENI DA INIZIO A FINE SERVIZIO
NELL’AMBITO DEL TRASPORTO MARITTIMO LAZIOMAR INFORMA CHE NELLE GIORNATE DI DOMANI E GIOVEDI SONO CANCELLATE ALCUNE CORSE
MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO
DOMANI MERCOLEDI’ 18 MARZO
NON VERRANNO EFFETTUATE LE CORSE NAVE
FORMIA-PONZA DELLE ORE 14.30 E DELLE 17.30
GIOVEDI’ 19 MARZO SARANNO CANCELLATE
LE CORSE NAVE
PONZA-FORMIA DELLE ORE 05.30 E DELLE 08.00
LE ALTRE NOTIZIE
SULLA STRADA REGIONALE DELLA VANDRA DAL KM 32+150 AL KM 32+950
E’ STATO RIAPERTO IL TRANSITO AI MEZZI PESANTI
INFINE, RICORDIAMO CHE
PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E’ OBBLIGATORIO
ATTENERSI ALLE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ LIMITANDO GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI STRETTA NECESSITÀ
TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI
SE TI FERMI,
IL COVID-19 SI FERMA
#IO RESTO A CASA
ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, AUGURA A TUTTI BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA
Servizio fornito da Astral