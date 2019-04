Viabilità Roma Regione Lazio del 17-04-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 17 APRILE 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

IN APERTURA L’A1 ROMA NAPOLI, A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA PONTECORVO E CASSINO VERSO NAPOLI.

SUL RACCORDO TROVIAMO INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA, IN DIREZIONE QUINDI PONTINA-ROMA FIUMICINO.

TRAFFCATO ANCHE IL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE A TRATTI DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.

SULLA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.

DISAGI ANCHE SULLA PONTINA DOVE TROVIAMO CODE TRA CASTEL ROMANO E MONTE D’ORO IN DIREZIONE LATINA A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA DOVUTO AD UN CANTIERE. NEL SENSO OPPOSTO, PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA.

DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

