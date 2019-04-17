Viabilità Roma Regione Lazio del 17-04-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 17 APRILE 2019 ORE 08:05 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA L’A1 ROMA NAPOLI, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA PONTECORVO E CASSINO VERSO NAPOLI, TRAFFICO REGOLARE.
GROSSI DISAGI INVECE PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA PONTINA, A CAUSA DI UN CANTIERE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA MONTE D’ORO E POMEZIA VERSO LATINA, CON DEVIAZIONI SULLA PONTINA VECCHIA; TRAFFICO AL MOMENTO CONGESTIONATO A PARTIRE DA CASTEL ROMANO. RESTANDO SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN QUESTO CASO IN ENTRATA A ROMA.
PASSIAMO AL RACCORDO. IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E TIBURTINA SEMPRE IN INTERNA TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA. PROBLEMI ANCHE IN ESTERNA, CODE A TRATTI TRA CASSIA E AURELIA, PIU’ AVANTI TRA ROMA FIUMICINO E VIA DEL MARE E ANCORA TRA PRENESTINA E TIBURTINA.
TRAFFICATO ANCHE IL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
CODE A TRATTI SULLA ROMA FIUMICINO TRA PARCO DEI MEDICI E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR.
SULLA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO A PIU’ TARDI
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