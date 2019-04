Viabilità Roma Regione Lazio del 17-04-2019 ore 09:45

VIABILITÀ 17 APRILE 2019 ORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI

ANCORA GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA PONTINA, A CAUSA DI UN CANTIERE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA MONTE D’ORO E POMEZIA VERSO LATINA, DEVIAZIONI SULLA PONTINA VECCHIA; TRAFFICO AL MOMENTO BLOCCATO A PARTIRE DA TOR DE CENCI. NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA VIA LAURENTINA E MONTE D’ORO.

PASSIAMO AL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA SEMPRE IN INTERNA TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA. PROBLEMI ANCHE IN ESTERNA, CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E VIA DEL MARE E ANCORA TRA PRENESTINA E TIBURTINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, RIMOSSO L’INCIDENTE AVEVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA TOGLIATTI, TUTTAVIA TROVIAMO ANCORA CODE A TRATTI A PARTIRE DAL RACCORDO E PIU’ AVANTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IL TUTTO IN ENTRATA A ROMA.

CODE A TRATTI CHE TROVIAMO ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR.

SULLA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.

