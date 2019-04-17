Viabilità Roma Regione Lazio del 17-04-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 17 APRILE 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA GROSSE DIFFICOLTA’ PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA PONTINA, PER LAVORI CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA MONTE D’ORO E POMEZIA VERSO LATINA, DEVIAZIONI SULLA PONTINA VECCHIA; TRAFFICO BLOCCATO A PARTIRE DA TOR DE CENCI.
PASSIAMO AL RACCORDO, TRAFFICO IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE, ANCORA QUALCHE PROBLEMA IN INTERNA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA CASILINA E APPIA IN INTERNA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, TRAFFICO RALLENTATO TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
CODE SULLA ROMA FIUMICINO DA VIA ISACCO NEWTON A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR.
SITUAZIONE INVARIATA SULLA FLAMINIA INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
SULLA LAURENTINA CODE A TRATTI TRA VIA DI PORTA MEDAGLIA E VIA DELLA SOLFARATA VERSO ARDEA.
DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO A PIU’ TARDI
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