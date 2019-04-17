Viabilità Roma Regione Lazio del 17-04-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 17 APRILE 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA GROSSI DISAGI PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA PONTINA, PER LAVORI CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA MONTE D’ORO E POMEZIA VERSO LATINA, DEVIAZIONI SULLA PONTINA VECCHIA; TRAFFICO BLOCCATO A PARTIRE DA TOR DE CENCI.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO.
SULLA FLAMINIA CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA A ROMA.
SULLA LAURENTINA CODE A TRATTI TRA COLLE DEI PINI E VIA DELLA SOLFARATA VERSO ARDEA.
DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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