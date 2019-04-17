Viabilità Roma Regione Lazio del 17-04-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 17 APRILE 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA LA PONTINA, RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA MONTE D’ORO E POMEZIA VERSO LATINA, LO RICORDIAMO IN PRECEDENZA CHIUSO PER LAVORI; TUTTAVIA PERMANNGONO CODE TRA CASTEL ROMANO E MONTE D’ORO.
QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO, IN INTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO TRA TUSCOLANA E ARDEATINA; IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ARDEATINA E APPIA.
SULLA CASSIA VEIENTANA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO VITERBO.
SULLA NETTUNENSE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI PAVONA E CECCHINA, E SULL’APPIA IN PROSSIMITA’ DI ALBANO E VELLETRI, IL TUTTO NELLE DUE DIREZIONI.
DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A PIU’ TARDI
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