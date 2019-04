Viabilità Roma Regione Lazio del 17-04-2019 ore 15:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 17 APRILE 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

DISAGI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE: A CAUSA DI UN MEZZO PESANTE RIBALTATO AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO DALL’USCITA PER LA VIA DEL MARE FINO ALL’ARDEATINA; RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA, QUI PER TRAFFICO INTENSO, TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA;

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA TOR CERVARA E LO STESSO RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’;

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL1 ROMA-ORTE-FIUMICINO, A CAUSA DI GUASTO AD UN TRENO TRA FARA SABINA E MONTEROTONDO LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA IN DIREZIONE ROMA: RITARDI FINO A 40 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO;

E STASERA ALLO STADIO OLIMPICO SI GIOCA LAZIO UDINESE, RECUPERO DELLA 25° GIORNATA DI SERIE A, CON CALCIO D’INIZIO ALLE 19.00: POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI NELL’ AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO.

