Viabilità Roma Regione Lazio del 17-04-2019 ore 16:30
Più informazioni su
VIABILITA’ LAZIO DEL 17 APRILE 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL1 ROMA FIUMICINO RISOLTO L’INCONVENIENTE TECNICO TRA FARA SABINA E MONTEROTONDO IN DIREZIONE ROMA, LA CIRCOLAZIONE E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI;
E VENIAMO AL TRAFFICO: SULLA A1 FIRENZE ROMA PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO SEGNALIAMO CODE TRA FABRO E ORVIETO IN DIREZIONE ROMA, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: A CAUSA DEL RIBALTAMENTO DI UN MEZZO PESANTE NEI PRESSI DELL’USCITA PER L’ARDEATINA CI SONO DISAGI SULLA CARREGGIATA ESTERNA: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA STESSA ARDEATINA; RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA, QUI PER TRAFFICO INTENSO, TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER SEGNALARE CODE IN USCITA TRA TOR CERVARA E LO STESSO RACCORDO;
PIU’ A SUD CODE SULLA ROMA FIUMICINO, ALL’ALTEZZA DI VIALE ISACCO NEWTON VERSO L’EUR; INCOLONNAMENTI ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral