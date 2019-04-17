Viabilità Roma Regione Lazio del 17-04-2019 ore 17:15
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VIABILITA’ LAZIO DEL 17 APRILE 2019 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA A1 FIRENZE ROMA UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI FABRO IN DIREZIONE ROMA, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ SOSTENUTA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALL’ARDEATINA: SU QUESTO TRATTO SEGNALATO ANCHE UN MEZZO PESANTE RIBALTATO; PROBLEMI ANCHE IN INTERNA, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASSIA E SALARIA, PROSEGUENDO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA SETTEBAGNI FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST E IN DIREZIONE OPPOSTA TRA VIA FIORENTINI E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’;
PIU’ A SUD CODE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA PARCO DEI MEDICI E VIALE ISACCO NEWTON IN DIREZIONE DELL’EUR.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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