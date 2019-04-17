Viabilità Roma Regione Lazio del 17-04-2019 ore 17:45
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VIABILITA’ LAZIO DEL 17 APRILE 2019 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA A1 FIRENZE ROMA UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI FABRO IN DIREZIONE ROMA, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ SOSTENUTA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; DISAGI ANCHE IN INTERNA, DOVE LE CODE INIZIANO DALL’USCITA PER LA CASSIA FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO;
PIU’ A SUD SI PROCEDE A RILENTO SULLA ROMA FIUMICINO, TRA IL RACCORDO E VIALE ISACCO NEWTON IN DIREZIONE DELL’EUR; STESSA SITUAZIONE SULLA PONTINA, TRA IL BIVIO PER VIA CRISTOFORO COLOMBO E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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