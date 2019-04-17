Viabilità Roma Regione Lazio del 17-04-2019 ore 18:45
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VIABILITA’ LAZIO DEL 17 APRILE 2019 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, CON DISAGI SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA PISANA FINO ALLA TUSCOLANA; PROBLEMI ANCHE IN INTERNA, DOVE LE CODE INIZIANO DALL’USCITA PER LA TRIONFALE FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA;
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE LUNGO LE PRINCIPALI CONSOLARI, NEL DETTAGLIO IN VIA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI; IN VIA NOMENTANA SI PROCEDE A RILENTO TRA LO STESSO RACCORDO E COLLEVERDE; SITUAZIONE ANALOGA SULLA TIBURTINA, TRA TIVOLI E TIVOLI TERME SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA;
PIU’ A SUD CODE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA IL RACCORDO E VIALE ISACCO NEWTON IN DIREZIONE DELL’EUR; SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA IL BIVIO PER VIA CRISTOFORO COLOMBO E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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