Viabilità Roma Regione Lazio del 17-04-2019 ore 19:15
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VIABILITA’ LAZIO DEL 17 APRILE 2019 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA PISANA FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA CODE DALL’USCITA PER LA TRIONFALE FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE LUNGO LE PRINCIPALI CONSOLARI, NEL DETTAGLIO IN VIA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI; SITUAZIONE ANALOGA SULLA TIBURTINA, TRA SETTEVILLE E TIVOLI SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA;
PIU’ A SUD CODE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA PARCO DEI MEDICI E VIALE ISACCO NEWTON IN DIREZIONE DELL’EUR; RESTA INVARIATA INFINE LA SITUAZIONE SULLA PONTINA, CON RALLENTAMENTI TRA IL BIVIO PER VIA CRISTOFORO COLOMBO E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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